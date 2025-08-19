Скидки
Сара Эррани / Андреа Вавассори — Елена Рыбакина / Тейлор Фриц, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Рыбакина и Фриц проиграли Эррани и Вавассори в первом круге микста US Open — 2025
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американец Тейлор Фриц не смогли выйти в четвертьфинал микста на US Open — 2025. В первом матче они потерпели поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 2:4, 2:4.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
2 		2
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Е. Рыбакина Т. Фриц

Матч продолжался 42 минуты. За это время Рыбакина и Фриц выполнили семь подач навылет, допустили две двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету итальянцев один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Эррани и Вавассори сыграют с победителями матча Винус Уильямс (США)/Райлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия).

