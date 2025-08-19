Скидки
Теннис

Мария Тимофеева — Вероника Эрьявец, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг квалификация US Open

Мария Тимофеева не смогла выйти в полуфинал квалификации US Open — 2025


193-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В первом круге она проиграла Веронике Эрьявец из Словении (140-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 1:6.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:05 МСК
Мария Тимофеева
193
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Вероника Эрьявец
140
Словения
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Ранее в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США — 2025 вышли три российские теннисистки: Елена Приданкина, Алина Чараева, а также Татьяна Прозорова.

