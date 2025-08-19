Мария Тимофеева не смогла выйти в полуфинал квалификации US Open — 2025

193-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В первом круге она проиграла Веронике Эрьявец из Словении (140-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Ранее в полуфинал квалификации Открытого чемпионата США — 2025 вышли три российские теннисистки: Елена Приданкина, Алина Чараева, а также Татьяна Прозорова.