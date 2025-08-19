Макнелли и Музетти обыграли Осаку и Монфиса в первом круге микста US Open — 2025
Американская теннисистка Кэти Макнелли и Лоренцо Музетти из Италии вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали победу над японкой Наоми Осакой и французом Гаэлем Монфисом со счётом 5:3, 4:2.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Гаэль Монфис
Н. Осака Г. Монфис
Окончен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Макнелли и Музетти выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету Осаки и Монфиса три эйса, три двойные ошибки и один брейк-пойнт из шести.
В четвертьфинале Макнелли и Музетти сыграют с победителями матча Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (США)/Фрэнсис Тиафо (США).
