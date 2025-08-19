Скидки
«Играем за всех парников». Эррани и Вавассори — о победе над Рыбакиной и Фрицем на US Open

«Играем за всех парников». Эррани и Вавассори — о победе над Рыбакиной и Фрицем на US Open
Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори эмоционально прокомментировали победу в первом круге микста на US Open — 2025. Они обыграли казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину и американца Тейлора Фрица со счётом 4:2, 4:2.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
2 		2
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Е. Рыбакина Т. Фриц

«Мы играем за всех игроков парного тенниса, которые не могут здесь выступать. Стараемся сделать всё, что в наших силах», — сказали Эррани и Вавассори в интервью на корте после матча.

В 2025 году смешанный парный разряд на Открытом чемпионате США проводится в обновлённом формате, с 19 по 20 августа. Из 16 пар преимущественно дуэты состоят из специалистов одиночного разряда.

