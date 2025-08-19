«Играем за всех парников». Эррани и Вавассори — о победе над Рыбакиной и Фрицем на US Open

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори эмоционально прокомментировали победу в первом круге микста на US Open — 2025. Они обыграли казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину и американца Тейлора Фрица со счётом 4:2, 4:2.

«Мы играем за всех игроков парного тенниса, которые не могут здесь выступать. Стараемся сделать всё, что в наших силах», — сказали Эррани и Вавассори в интервью на корте после матча.

В 2025 году смешанный парный разряд на Открытом чемпионате США проводится в обновлённом формате, с 19 по 20 августа. Из 16 пар преимущественно дуэты состоят из специалистов одиночного разряда.