Андрей Рублёв и Каролина Мухова обыграли Уильямс и Опелку и вышли в 1/4 финала US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они победили американский дуэт Винус Уильямс/Райлли Опелка со счётом 4:2, 5:4.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Мухова и Рублёв выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести. На счету Уильямс и Опелки 11 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале Мухова и Рублёв сыграют с итальянскими теннисистами Сарой Эррани и Андреа Вавассори, которые победили Елену Рыбакину (Казахстан) и Тейлора Фрица (США).