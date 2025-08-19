Андрей Рублёв и Каролина Мухова обыграли Уильямс и Опелку и вышли в 1/4 финала US Open
Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они победили американский дуэт Винус Уильямс/Райлли Опелка со счётом 4:2, 5:4.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:15 МСК
Винус Уильямс
Райлли Опелка
В. Уильямс Р. Опелка
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4 4
|
|5 7
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Мухова и Рублёв выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести. На счету Уильямс и Опелки 11 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвертьфинале Мухова и Рублёв сыграют с итальянскими теннисистами Сарой Эррани и Андреа Вавассори, которые победили Елену Рыбакину (Казахстан) и Тейлора Фрица (США).
