Винус Уильямс / Райлли Опелка — Каролина Мухова / Андрей Рублёв, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, микст US Open

Андрей Рублёв и Каролина Мухова обыграли Уильямс и Опелку и вышли в 1/4 финала US Open
Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они победили американский дуэт Винус Уильямс/Райлли Опелка со счётом 4:2, 5:4.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:15 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
В. Уильямс Р. Опелка
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		4 4
4 		5 7
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Мухова и Рублёв выполнили три подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести. На счету Уильямс и Опелки 11 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале Мухова и Рублёв сыграют с итальянскими теннисистами Сарой Эррани и Андреа Вавассори, которые победили Елену Рыбакину (Казахстан) и Тейлора Фрица (США).

