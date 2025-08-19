Ига Швёнтек и Каспер Рууд победили Мэдисон Киз и Фрэнсиса Тиафо в первом круге US Open

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американской парой Мэдисон Киз/Фрэнсис Тиафо со счётом 4:1, 4:2.

Продолжительность матча составила 40 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Киз и Тиафо ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США Ига Швёнтек и Каспер Рууд сыграют с американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти.