Ига Швёнтек и Каспер Рууд победили Мэдисон Киз и Фрэнсиса Тиафо в первом круге US Open
Поделиться
Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американской парой Мэдисон Киз/Фрэнсис Тиафо со счётом 4:1, 4:2.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Мэдисон Киз
Фрэнсис Тиафо
М. Киз Ф. Тиафо
Продолжительность матча составила 40 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Киз и Тиафо ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В 1/4 финала Открытого чемпионата США Ига Швёнтек и Каспер Рууд сыграют с американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2025
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
15:57
-
15:45
-
14:56
-
14:44
-
13:59
-
13:54
-
12:51
-
12:40
-
12:05
-
11:40
-
11:35
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
09:30
-
09:28
-
08:30
-
06:49
-
06:05
-
05:32
-
05:18
-
04:46