Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек / Каспер Рууд — Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Ига Швёнтек и Каспер Рууд победили Мэдисон Киз и Фрэнсиса Тиафо в первом круге US Open
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американской парой Мэдисон Киз/Фрэнсис Тиафо со счётом 4:1, 4:2.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
1 		2
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
М. Киз Ф. Тиафо

Продолжительность матча составила 40 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Киз и Тиафо ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США Ига Швёнтек и Каспер Рууд сыграют с американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти.

