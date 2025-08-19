Скидки
Теннис

Анастасия Захарова — Хейли Баптист, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA 250 Кливленд

Анастасия Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, обыграв Баптист
Комментарии

100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). Во втором круге она обыграла американку Хейли Баптист (49-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Анастасия Захарова
100
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Хейли Баптист
49
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Баптист один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Кливленде Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия).


