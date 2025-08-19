Анастасия Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, обыграв Баптист
100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). Во втором круге она обыграла американку Хейли Баптист (49-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
100
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
49
Хейли Баптист
Х. Баптист
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Баптист один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Кливленде Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия).
