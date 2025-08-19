Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек / Каспер Рууд — Кэти Макнелли / Лоренцо Музетти, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Ига Швёнтек и Каспер Рууд вышли в полуфинал микста на US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 4:1, 4:2.

US Open — микст. 1/4 финала
19 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
1 		2
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти

Матч продолжался 48 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Макнелли и Музетти два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Швёнтек и Рууд сыграют с победителями матча Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания) — Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).

Календарь микста US Open - 2025
Сетка микста US Open - 2025
Материалы по теме
Мирра и Медведев рвутся в 1/4 финала микста US Open! А Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Live
Мирра и Медведев рвутся в 1/4 финала микста US Open! А Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android