Ига Швёнтек и Каспер Рууд вышли в полуфинал микста на US Open — 2025

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 4:1, 4:2.
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Матч продолжался 48 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Макнелли и Музетти два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В полуфинале Швёнтек и Рууд сыграют с победителями матча Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания) — Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).
- 19 августа 2025
-
21:54
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
15:57
-
15:45
-
14:56
-
14:44
-
13:59
-
13:54
-
12:51
-
12:40
-
12:05
-
11:40
-
11:35
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
09:30
-
09:28
-
08:30
-
06:49