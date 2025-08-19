Ига Швёнтек и Каспер Рууд вышли в полуфинал микста на US Open — 2025

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд вышли в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали уверенную победу над американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 4:1, 4:2.

Матч продолжался 48 минут. За это время Швёнтек и Рууд выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету Макнелли и Музетти два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Швёнтек и Рууд сыграют с победителями матча Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания) — Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).