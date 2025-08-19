Андрей Рублёв и Каролина Мухова не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте

Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв проиграли в четвертьфинале US Open — 2025 в миксте. Они потерпели поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 1:4, 4:5 (4:7).

Матч продолжался 57 минут. За это время Мухова и Рублёв выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт. На счету Эррани и Вавассори три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Эррани и Вавассори сыграют с победителями матча Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США)/Хольгер Руне (Дания) — Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).