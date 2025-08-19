Андрей Рублёв и Каролина Мухова не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте
Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв проиграли в четвертьфинале US Open — 2025 в миксте. Они потерпели поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 1:4, 4:5 (4:7).
US Open — микст. 1/4 финала
19 августа 2025, вторник. 20:35 МСК
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4 4
|
|5 7
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Матч продолжался 57 минут. За это время Мухова и Рублёв выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт. На счету Эррани и Вавассори три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале Эррани и Вавассори сыграют с победителями матча Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США)/Хольгер Руне (Дания) — Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).
