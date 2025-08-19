Скидки
Оксана Селехметьева — Хулия Риера, результат матча 19 августа 2025, счет 2:1, 1-й круг квалификация US Open

Оксана Селехметьева вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025
Комментарии

166-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала волевую победу над аргентинкой Хулией Риерой (175-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 6:0, 6:3.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 20:20 МСК
Оксана Селехметьева
166
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		0 3
         
Хулия Риера
175
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Риеры два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале квалификации Селехметьева сыграет с победительницей матча Ирина Шиманович (Беларусь) — Синья Краус (Австрия).

