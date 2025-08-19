Оксана Селехметьева вышла в полуфинал квалификации US Open — 2025

166-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала волевую победу над аргентинкой Хулией Риерой (175-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Риеры два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале квалификации Селехметьева сыграет с победительницей матча Ирина Шиманович (Беларусь) — Синья Краус (Австрия).