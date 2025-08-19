Скидки
Теннис

«Что? Нет!» Швёнтек и Рууд рассказали, как решили играть вместе в миксте на US Open — 2025

«Что? Нет!» Швёнтек и Рууд рассказали, как решили играть вместе в миксте на US Open — 2025
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд рассказали, как собрались играть вместе на US Open — 2025 в миксте. Они уже вышли в полуфинал, одержав в 1/4 финала победу над американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 4:1, 4:2.

US Open — микст. 1/4 финала
19 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
1 		2
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти

— Кто проявил инициативу игры вместе в миксте?

Рууд. Я имел в виду, что если Ига захочет играть, то буду готов. Она написала мне и спросила, не хочу ли я сыграть.

Швёнтек. Что? (Смеётся.) Нет! Ты мне написал! — сказали теннисисты в интервью на корте после матча.

Соперники Швёнтек и Рууда по полуфиналу Открытого чемпионата США — 2025 определятся позднее.

