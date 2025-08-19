«Что? Нет!» Швёнтек и Рууд рассказали, как решили играть вместе в миксте на US Open — 2025

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд рассказали, как собрались играть вместе на US Open — 2025 в миксте. Они уже вышли в полуфинал, одержав в 1/4 финала победу над американкой Кэти Макнелли и итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 4:1, 4:2.

— Кто проявил инициативу игры вместе в миксте?

Рууд. Я имел в виду, что если Ига захочет играть, то буду готов. Она написала мне и спросила, не хочу ли я сыграть.

Швёнтек. Что? (Смеётся.) Нет! Ты мне написал! — сказали теннисисты в интервью на корте после матча.

Соперники Швёнтек и Рууда по полуфиналу Открытого чемпионата США — 2025 определятся позднее.