Теннис

Джессика Пегула / Джек Дрейпер — Эмма Радукану / Карлос Алькарас, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Радукану и Алькарас проиграли Пегуле и Дрейперу в первом круге микста на US Open — 2025
Комментарии

Британская теннисистка Эмма Радукану и испанец Карлос Алькарас не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и британца Джека Дрейпера со счётом 2:4, 2:4.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
2 		2
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Э. Радукану К. Алькарас

Матч продолжался 51 минуту. За это время Радукану и Алькарас выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Пегулы и Дрейпера два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Пегула и Дрейпер сыграют с победителями матча Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).

Календарь микста US Open - 2025
Сетка микста US Open - 2025
Новости. Теннис
