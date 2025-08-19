Радукану и Алькарас проиграли Пегуле и Дрейперу в первом круге микста на US Open — 2025

Британская теннисистка Эмма Радукану и испанец Карлос Алькарас не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и британца Джека Дрейпера со счётом 2:4, 2:4.

Матч продолжался 51 минуту. За это время Радукану и Алькарас выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Пегулы и Дрейпера два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Пегула и Дрейпер сыграют с победителями матча Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).