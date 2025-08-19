Радукану и Алькарас проиграли Пегуле и Дрейперу в первом круге микста на US Open — 2025
Британская теннисистка Эмма Радукану и испанец Карлос Алькарас не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025 в миксте. В первом круге они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и британца Джека Дрейпера со счётом 2:4, 2:4.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Эмма Радукану
Карлос Алькарас
Э. Радукану К. Алькарас
Матч продолжался 51 минуту. За это время Радукану и Алькарас выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Пегулы и Дрейпера два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале Пегула и Дрейпер сыграют с победителями матча Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).
