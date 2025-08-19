Таунсенд и Шелтон обыграли Анисимову и Руне на старте US Open — 2025 в миксте
Американские теннисисты Тэйлор Таунсенд и Бен Шелтон успешно стартовали на US Open — 2025 в миксте. Спортсмены одержали победу над американкой Амандой Анисимовой и датчанином Хольгером Руне со счётом 4:2, 5:4 (7:2).
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
Бен Шелтон
Т. Таунсенд Б. Шелтон
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5 7
|
|4 2
Аманда Анисимова
Хольгер Руне
А. Анисимова Х. Руне
Матч продолжался 57 минут. За это время Таунсенд и Шелтон выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету Анисимовой и Руне один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале Таунсенд и Шелтон сыграют с победителями матча Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).
Комментарии
