Таунсенд и Шелтон обыграли Анисимову и Руне на старте US Open — 2025 в миксте

Американские теннисисты Тэйлор Таунсенд и Бен Шелтон успешно стартовали на US Open — 2025 в миксте. Спортсмены одержали победу над американкой Амандой Анисимовой и датчанином Хольгером Руне со счётом 4:2, 5:4 (7:2).

Матч продолжался 57 минут. За это время Таунсенд и Шелтон выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету Анисимовой и Руне один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Таунсенд и Шелтон сыграют с победителями матча Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).