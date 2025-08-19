Полина Кудерметова проиграла Еве Лис во втором круге турнира в Кливленде
Поделиться
64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Во втором круге она потерпела поражение от немки Евы Лис (60-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
60
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
64
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лис ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале турнира в Кливленде Ева Лис сыграет с ещё одной россиянкой — Анастасией Захаровой.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
23:31
-
23:07
-
22:55
-
22:48
-
22:29
-
21:54
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
15:57
-
15:45
-
14:56
-
14:44
-
13:59
-
13:54
-
12:51
-
12:40
-
12:05
-
11:40
-
11:35
-
10:57
-
10:49