Полина Кудерметова проиграла Еве Лис во втором круге турнира в Кливленде

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Во втором круге она потерпела поражение от немки Евы Лис (60-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лис ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира в Кливленде Ева Лис сыграет с ещё одной россиянкой — Анастасией Захаровой.