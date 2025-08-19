Скидки
Полина Кудерметова проиграла Еве Лис во втором круге турнира в Кливленде

Комментарии

64-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Во втором круге она потерпела поражение от немки Евы Лис (60-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Кливленд. 2-й круг
19 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Ева Лис
60
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Полина Кудерметова
64
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лис ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира в Кливленде Ева Лис сыграет с ещё одной россиянкой — Анастасией Захаровой.

