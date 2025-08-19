Скидки
Данилович/Джокович — Андреева/Медведев: россияне выиграли первый сет в матче на US Open

В эти минуты на кортах Нью-Йорка проходит матч первого круга US Open — 2025 в миксте, в котором сербские теннисисты играют Ольга Данилович и Новак Джокович играют с россиянами Миррой Андреевой и Даниилом Медведевым.

Первый сет встречи остался за Андреевой и Медведевым со счётом 4:2, россияне сделали один брейк на подаче Джоковича. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 23:10 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
4 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Проведение матчей в миксте на Открытом чемпионате США — 2025 запланировано на 19 и 20 августа. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночке являются лидеры мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

