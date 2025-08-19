Мирра Андреева и Даниил Медведев обыграли Данилович и Джоковича в 1-м круге микста US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев успешно стартовали на US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали победу над сербским дуэтом Ольга Данилович/Новак Джокович со счётом 4:2, 5:3.

Матч продолжался 45 минут. За это время Андреева и Медведев не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Данилович и Джоковича два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют с американкой Джессикой Пегулой и британцем Джеком Дрейпером.