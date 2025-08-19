Скидки
Матч-центр:
Теннис

Ольга Данилович / Новак Джокович — Мирра Андреева / Даниил Медведев, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, микст US Open

Мирра Андреева и Даниил Медведев обыграли Данилович и Джоковича в 1-м круге микста US Open
Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев успешно стартовали на US Open — 2025 в миксте. В первом круге они одержали победу над сербским дуэтом Ольга Данилович/Новак Джокович со счётом 4:2, 5:3.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 23:10 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
4 		5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Матч продолжался 45 минут. За это время Андреева и Медведев не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Данилович и Джоковича два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют с американкой Джессикой Пегулой и британцем Джеком Дрейпером.

