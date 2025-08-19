Виталия Дьяченко проиграла в первом круге квалификации US Open — 2025
407-я ракетка мира российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступление на US Open — 2025 в одиночном разряде. В первом круге квалификации она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (6:8), 2:6.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
407
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
149
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. За это время Дьяченко не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Стефанини один эйс, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В полуфинале квалификации Открытого чемпионата США Стефанини сыграет с канадской теннисисткой Кэрол Чжао.
