Виталия Дьяченко проиграла в первом круге квалификации US Open — 2025

407-я ракетка мира российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступление на US Open — 2025 в одиночном разряде. В первом круге квалификации она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (6:8), 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. За это время Дьяченко не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Стефанини один эйс, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале квалификации Открытого чемпионата США Стефанини сыграет с канадской теннисисткой Кэрол Чжао.