Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виталия Дьяченко — Лукреция Стефанини, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг квалификация US Open

Виталия Дьяченко проиграла в первом круге квалификации US Open — 2025
Комментарии

407-я ракетка мира российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступление на US Open — 2025 в одиночном разряде. В первом круге квалификации она проиграла итальянке Лукреции Стефанини (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (6:8), 2:6.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Виталия Дьяченко
407
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Лукреция Стефанини
149
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. За это время Дьяченко не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Стефанини один эйс, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале квалификации Открытого чемпионата США Стефанини сыграет с канадской теннисисткой Кэрол Чжао.

Календарь микста US Open - 2025
Сетка микста US Open - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android