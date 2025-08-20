Бенчич и Зверев проиграли Коллинз и Харрисону на старте US Open — 2025 в миксте

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и представитель Германии Александр Зверев не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025. В первом круге они потерпели поражение от американцев Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона со счётом 0:4, 3:5.

Матч продолжался 42 минуты. За это время Бенчич и Зверев выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали один брейк-пойнт. На счету Коллинз и Харрисона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Коллинз и Харрисон сыграют со своими соотечественниками Тэйлор Таунсенд и Беном Шелтоном.