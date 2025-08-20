Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон — Белинда Бенчич / Александр Зверев, результат матча 19 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Бенчич и Зверев проиграли Коллинз и Харрисону на старте US Open — 2025 в миксте
Комментарии

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и представитель Германии Александр Зверев не смогли выйти в четвертьфинал US Open — 2025. В первом круге они потерпели поражение от американцев Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона со счётом 0:4, 3:5.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 23:15 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
4 		5
0 		3
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Б. Бенчич А. Зверев

Матч продолжался 42 минуты. За это время Бенчич и Зверев выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали один брейк-пойнт. На счету Коллинз и Харрисона ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Коллинз и Харрисон сыграют со своими соотечественниками Тэйлор Таунсенд и Беном Шелтоном.

Материалы по теме
Мирра и Медведев — в сете от поражения на US Open! Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Live
Мирра и Медведев — в сете от поражения на US Open! Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android