Медведев — об Андреевой: очень благодарен Мирре, что она не давит на меня

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру в паре с соотечественницей Миррой Андреевой в миксте на US Open — 2025. В первом круге они одержали победу над сербским дуэтом Ольга Данилович/Новак Джокович со счётом 4:2, 5:3.

— Отличный матч, ребята. Даниил… Твоя прекрасная партнёрша тебя тащила. Что вам нужно сделать в следующем матче?

— Думаю, нам нужно играть так же. Очень спокойно. Я очень благодарен Мирре, что она не давит на меня, — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют с американкой Джессикой Пегулой и британцем Джеком Дрейпером.