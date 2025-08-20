Скидки
Медведев — об Андреевой: очень благодарен Мирре, что она не давит на меня

Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру в паре с соотечественницей Миррой Андреевой в миксте на US Open — 2025. В первом круге они одержали победу над сербским дуэтом Ольга Данилович/Новак Джокович со счётом 4:2, 5:3.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 23:10 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
4 		5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

— Отличный матч, ребята. Даниил… Твоя прекрасная партнёрша тебя тащила. Что вам нужно сделать в следующем матче?
— Думаю, нам нужно играть так же. Очень спокойно. Я очень благодарен Мирре, что она не давит на меня, — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют с американкой Джессикой Пегулой и британцем Джеком Дрейпером.

