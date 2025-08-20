Пегула/Дрейпер — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет в четвертьфинале US Open

В эти минуты на кортах Нью-Йорка проходит матч 1/4 финала US Open — 2025 в миксте, в котором американка Джессика Пегула и британец Джек Дрейпер играют с российскими теннисистами Миррой Андреевой и Даниилом Медведевым.

Первый сет встречи остался за Пегулой и Дрейпером со счётом 4:1. Андреева и Медведев проиграли по одному гейму на своих подачах.

Проведение матчей в миксте на Открытом чемпионате США — 2025 запланировано на 19 и 20 августа. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночке являются лидеры мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.