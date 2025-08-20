Пегула/Дрейпер — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет в четвертьфинале US Open
В эти минуты на кортах Нью-Йорка проходит матч 1/4 финала US Open — 2025 в миксте, в котором американка Джессика Пегула и британец Джек Дрейпер играют с российскими теннисистами Миррой Андреевой и Даниилом Медведевым.
Первый сет встречи остался за Пегулой и Дрейпером со счётом 4:1. Андреева и Медведев проиграли по одному гейму на своих подачах.
US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:15 МСК
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Мирра Андреева
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Проведение матчей в миксте на Открытом чемпионате США — 2025 запланировано на 19 и 20 августа. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночке являются лидеры мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.
