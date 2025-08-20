Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула/Дрейпер — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет в четвертьфинале US Open

Пегула/Дрейпер — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет в четвертьфинале US Open
Комментарии

В эти минуты на кортах Нью-Йорка проходит матч 1/4 финала US Open — 2025 в миксте, в котором американка Джессика Пегула и британец Джек Дрейпер играют с российскими теннисистами Миррой Андреевой и Даниилом Медведевым.

Первый сет встречи остался за Пегулой и Дрейпером со счётом 4:1. Андреева и Медведев проиграли по одному гейму на своих подачах.

US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
4 		1
1 		0
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Проведение матчей в миксте на Открытом чемпионате США — 2025 запланировано на 19 и 20 августа. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночке являются лидеры мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Мирра и Медведев — в сете от поражения на US Open! Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Live
Мирра и Медведев — в сете от поражения на US Open! Рублёв и Мухова проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android