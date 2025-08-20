Скидки
Джессика Пегула / Джек Дрейпер — Мирра Андреева / Даниил Медведев, результат матча 20 августа 2025, счет 2:0, микст US Open

Андреева и Медведев крупно проиграли Пегуле и Дрейперу в четвертьфинале US Open
Комментарии

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте. В четвертьфинале они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и Джека Дрейпера из Великобритании со счётом 1:4, 1:4.

US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
1 		1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Матч продолжался 37 минут. За это время Андреева и Медведев не выполнили подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали один брейк-пойнт. На счету Пегулы и Дрейпера три эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Открытого чемпионата США Джессика Пегула и Джек Дрейпер сыграют с полькой Игой Швёнтек и норвежцем Каспером Руудом.

