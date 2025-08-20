Андреева и Медведев крупно проиграли Пегуле и Дрейперу в четвертьфинале US Open
Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте. В четвертьфинале они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и Джека Дрейпера из Великобритании со счётом 1:4, 1:4.
US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:15 МСК
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
Мирра Андреева
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Матч продолжался 37 минут. За это время Андреева и Медведев не выполнили подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали один брейк-пойнт. На счету Пегулы и Дрейпера три эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Открытого чемпионата США Джессика Пегула и Джек Дрейпер сыграют с полькой Игой Швёнтек и норвежцем Каспером Руудом.
