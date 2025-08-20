Андреева и Медведев крупно проиграли Пегуле и Дрейперу в четвертьфинале US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев не смогли выйти в полуфинал US Open — 2025 в миксте. В четвертьфинале они потерпели поражение от американки Джессики Пегулы и Джека Дрейпера из Великобритании со счётом 1:4, 1:4.

Матч продолжался 37 минут. За это время Андреева и Медведев не выполнили подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали один брейк-пойнт. На счету Пегулы и Дрейпера три эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Открытого чемпионата США Джессика Пегула и Джек Дрейпер сыграют с полькой Игой Швёнтек и норвежцем Каспером Руудом.