Алина Корнеева — Линда Климовичова, результат матча 20 августа 2025, счет 1:2, 1-й круг квалификации US Open

Алина Корнеева проиграла в первом круге квалификации US Open
Комментарии

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч первого круга (1/4 финала) квалификации среди женщин между 195-й ракеткой мира российской теннисисткой Алиной Корнеевой и 188-й в мировом рейтинге Линдой Климовичовой из Польши. Климовичова выиграла встречу в трёх сетах — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:05 МСК
Алина Корнеева
195
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 4
7 7 		6 2 6
         
Линда Климовичова
188
Польша
Линда Климовичова
Л. Климовичова

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Корнеева выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Климовичова 10 раз подала навылет при 11 двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Календарь квалификации US Open -2025 (ж)
Новости. Теннис
