Алина Корнеева проиграла в первом круге квалификации US Open

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч первого круга (1/4 финала) квалификации среди женщин между 195-й ракеткой мира российской теннисисткой Алиной Корнеевой и 188-й в мировом рейтинге Линдой Климовичовой из Польши. Климовичова выиграла встречу в трёх сетах — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Корнеева выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Климовичова 10 раз подала навылет при 11 двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.