Алина Корнеева проиграла в первом круге квалификации US Open
Поделиться
В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч первого круга (1/4 финала) квалификации среди женщин между 195-й ракеткой мира российской теннисисткой Алиной Корнеевой и 188-й в мировом рейтинге Линдой Климовичовой из Польши. Климовичова выиграла встречу в трёх сетах — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:4.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 22:05 МСК
195
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 2
|6
188
Линда Климовичова
Л. Климовичова
Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Корнеева выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Климовичова 10 раз подала навылет при 11 двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Комментарии
- 20 августа 2025
-
01:49
-
01:34
-
01:17
-
00:49
-
00:28
-
00:17
-
00:03
- 19 августа 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:07
-
22:55
-
22:48
-
22:29
-
21:54
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
15:57
-
15:45
-
14:56
-
14:44