Шелтон и Таунсенд проиграли Харрисону и Коллинз в 1/4 финала микста US Open

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч 1/4 финала в миксте между двумя американскими парами — Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон сыграли с Тэйлор Таунсенд и Беном Шелтоном. Пара Коллинз / Харрисон выиграла встречу в двух сетах — 4:1, 5:4 (7:2).

Продолжительность матча составила 47 минут. Коллинз и Харрисон выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. Таунсенд и Шелтон трижды подали навылет при одной двойной ошибке и не заработали за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале US Open в миксте Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон встретятся с итальянской парой в составе Сары Эррани и Андреа Вавассори.