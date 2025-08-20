Скидки
Главная Теннис Новости

Д. Коллинз / К. Харрисон — Т. Таунсенд / Б. Шелтон, результат матча 20 августа 2025, счет 2:0, 1/4 финала US Open — 2025 в миксте

Шелтон и Таунсенд проиграли Харрисону и Коллинз в 1/4 финала микста US Open
Комментарии

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч 1/4 финала в миксте между двумя американскими парами — Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон сыграли с Тэйлор Таунсенд и Беном Шелтоном. Пара Коллинз / Харрисон выиграла встречу в двух сетах — 4:1, 5:4 (7:2).

US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:20 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
4 		5 7
1 		4 2
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Таунсенд Б. Шелтон

Продолжительность матча составила 47 минут. Коллинз и Харрисон выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. Таунсенд и Шелтон трижды подали навылет при одной двойной ошибке и не заработали за матч ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале US Open в миксте Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон встретятся с итальянской парой в составе Сары Эррани и Андреа Вавассори.

Комментарии
