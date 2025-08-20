Шелтон и Таунсенд проиграли Харрисону и Коллинз в 1/4 финала микста US Open
Поделиться
В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч 1/4 финала в миксте между двумя американскими парами — Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон сыграли с Тэйлор Таунсенд и Беном Шелтоном. Пара Коллинз / Харрисон выиграла встречу в двух сетах — 4:1, 5:4 (7:2).
US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:20 МСК
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5 7
|
|4 2
Тэйлор Таунсенд
Бен Шелтон
Т. Таунсенд Б. Шелтон
Продолжительность матча составила 47 минут. Коллинз и Харрисон выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт. Таунсенд и Шелтон трижды подали навылет при одной двойной ошибке и не заработали за матч ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале US Open в миксте Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон встретятся с итальянской парой в составе Сары Эррани и Андреа Вавассори.
Комментарии
- 20 августа 2025
-
01:49
-
01:34
-
01:17
-
00:49
-
00:28
-
00:17
-
00:03
- 19 августа 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:07
-
22:55
-
22:48
-
22:29
-
21:54
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
16:38
-
15:57
-
15:45
-
14:56
-
14:44