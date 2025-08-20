Алибек Качмазов выбыл в первом раунде квалификации US Open, снявшись во втором сете

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 в Нью-Йорке завершился матч первого круга (1/4 финала) квалификации у мужчин между 181-й ракеткой мира российским теннисистом Алибеком Качмазовым и 161-м в мировом рейтинге Титуаном Дрогом из Франции. Качмазов отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета после проигранного первого — 1:6, 2:4, отказ.

Продолжительность матча составила 55 минут. Качмазов не выполнил ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Дрог шесть раз подал навылет при двух двойных ошибках и выиграл три брейк-пойнта из семи заработанных.