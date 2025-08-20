US Open — 2025, микст: результаты игрового дня 19 августа

19 августа и в ночь на 20 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. Были сыграны матчи первого круга (1/8 финала) и четвертьфиналы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами встреч игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025, микст. 1/8 финала, 19 августа:

Наоми Осака (Япония)/Гаэль Монфис (Франция) — Кэти Макнелли (США)/Лоренцо Музетти (Италия) — 0:2 (3:5, 2:4);

Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США) (2) — 4:2, 4:2;

Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — Мэдисон Киз (США)/Фрэнсис Тиафо (США) — 2:0 (4:1, 4:2);

Винус Уильямс (США)/Райлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия) — 0:2 (2:4, 4:5 (4:7));

Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) (1) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания) — 2:0 (4:2, 4:2);

Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США)/Хольгер Руне (Дания) (4) — 2:0 (4:2, 5:4 (7:2));

Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия) — 2:0 (4:0, 5:3);

Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия) — 0:2 (2:4, 3:5).

Теннис. US Open — 2025, микст. 1/4 финала, 19-20 августа:

Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — 0:2 (1:4, 4:5 (4:7));

Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — Кэти Макнелли (США)/Лоренцо Музетти (Италия) — 2:0 (4:1, 4:2);

Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) (1) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия) — 2:0 (4:1, 4:1);

Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — 2:0 (4:1, 5:4 (7:2)).

Матчи в миксте на US Open — 2025 проходят в укороченном формате сетов — до четырёх выигранных геймов с тай-брейком при счёте 4:4.

