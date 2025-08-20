Стали известны все участники полуфиналов US Open — 2025 в миксте

На проходящем в краткосрочном двухдневном формате розыгрыше US Open — 2025 в миксте определились все участники 1/2 финала. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат пары Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания) (первый посев), Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) (третий посев), Сара Эррани / Андреа Вавассори (оба — Италия) и Даниэль Коллинз / Кристиан Харрисон (оба — США).

Все пары 1/2 финала US Open — 2025 в миксте:

Даниэль Коллинз (США) / Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия);

Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания) (1) — Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) (3).

