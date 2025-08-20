Скидки
Все сыгранные матчи микста US Open закончились 2:0, 2 самых упорных сета — у пары Рублёва

Аудио-версия:
Комментарии

Все 12 матчей первого круга (1/8 финала) и 1/4 финала US Open — 2025 в миксте закончились в двух партиях — ни в одной из встреч этих раундов проигравшей в итоге паре не удалось выиграть сет. При этом только четыре проводившихся в укороченном формате (до четырёх геймов) партии из 24 сыгранных завершились на тай-брейке (5:4).

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:15 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
В. Уильямс Р. Опелка
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2 		4 4
4 		5 7
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв
US Open — микст. 1/4 финала
19 августа 2025, вторник. 20:35 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
1 		4 4
4 		5 7
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Самым упорным счётом тай-брейка стал 7:4, который был зафиксирован дважды — в обоих случаях в матче пары российского теннисиста Андрея Рублёва и Каролины Муховой из Чехии, которые в 1/8 финала выиграли 5:4 (7:4) вторую партию у американцев Винус Уильямс и Райлли Опелки, а в 1/4 финала проиграли с таким же счётом второй сет итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори.

Ещё два тай-брейка завершились со счётом 7:2 — оба с участием пары из США Тэйлор Таунсенд / Бен Шелтон (победа во втором сете в 1/8 финала, поражение во втором сете в 1/4 финала).

Календарь US Open - 2025 в миксте
Турнирная сетка US Open - 2025 в миксте

Видео: Рублёв и Медведев пьют коктейли на вечеринке в Галле

