Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Антония Ружич, результат матча 20 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-500 в Монтеррее

Анастасия Павлюченкова проиграла Антонии Ружич в 1-м круге ATP-500 в Монтеррее
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга между 44-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (восьмой посев) и 89-й в мировом рейтинге Антонией Ружич из Хорватии. Ружич выиграла встречу в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1.

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 02:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
44
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Антония Ружич
89
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Павлюченкова выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Ружич один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира в Монтерее Антония Ружич сыграет с победительницей матча между 91-й ракеткой мира Леолией Жанжан из Франции и 87-й в рейтинге WTA итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Календарь турнира WTA-500 в Монтеррее
Сетка турнира WTA-500 в Монтеррее
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android