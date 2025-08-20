Анастасия Павлюченкова проиграла Антонии Ружич в 1-м круге ATP-500 в Монтеррее

В ночь с 19 на 20 августа мск на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга между 44-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (восьмой посев) и 89-й в мировом рейтинге Антонией Ружич из Хорватии. Ружич выиграла встречу в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Павлюченкова выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и не реализовала свой единственный брейк-пойнт. Ружич один раз подала навылет при двух двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира в Монтерее Антония Ружич сыграет с победительницей матча между 91-й ракеткой мира Леолией Жанжан из Франции и 87-й в рейтинге WTA итальянкой Элизабеттой Коччаретто.