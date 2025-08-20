Бен Шелтон — о миксте с Тэйлор Таунсенд на US Open: она номер один в мире, тащит команду

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон поделился впечатлениями от выступления в миксте на US Open — 2025 в одной паре с первым номером женского парного рейтинга WTA соотечественницей Тэйлор Таунсенд после победы в 1/8 финала над парой в составе Аманды Анисимовой из США и датчанина Хольгера Руне (2:0 (4:2, 5:4 (7:2)).

— Каково это, когда твоя партнёрша — номер один в мире в парном разряде?

— Для меня это довольно легко. Я просто качу по накатанной. Она тащит команду. Я просто делаю то, что она говорит. Она — теннисистка номер один в мире, лучшая теннисистка в миксте и в парном разряде. Мне повезло, что мы стали партнерами. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, — приводит слова Шелтона Tennis Letter.

В 1/4 финала US Open пара Таунсенд и Шелтона в двух сетах уступила соотечественникам Даниэль Коллинз и Кристиану Харрисону — 1:4, 4:5 (2:7).

