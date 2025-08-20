Скидки
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер подписал многолетний контракт с американским брендом одежды

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер заключил многолетний контракт с брендом американской повседневной одежды Vuori.

Стороны договорились, что спортсмен разработает свою собственную линию с компанией. Известно, что в одежде новой марки британец появится уже на Открытом чемпионате США — 2025. Ранее Джек Дрейпер выступал в одежде бренда Nike.

«Для меня стиль — это то, как ты себя преподносишь, что ты носишь и как не стесняешься быть собой. Когда я взрослел, то по-настоящему осознал, что стиль — форма самовыражения. Будь то побритая голова или что-то смелое, я просто иду на это. Вот почему сотрудничество с Vuori так вдохновляет. Это шанс создать что-то новое, с акцентом на эффективность», — приводит слова Дрейпера The Industry Fashion.

В миксте US Open — 2025 Джек Дрейпер в паре с Джессикой Пегулой (США) вышел в полуфинал, обыграв россиян Даниила Медведева и Мирру Андрееву.

