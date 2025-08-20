Паолини — о финале в Цинциннати: сложно всё время играть вторыми подачами против Швёнтек

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась мнением о своей игре после финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в финале которого она уступила польке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Определённо, я могла бы подать лучше. В то же время, когда начинались розыгрыши, я чувствовала себя хорошо. Но сложно всё время играть вторыми подачами против Швёнтек или первыми подачами, которые не слишком быстрые. Цель, конечно, улучшить этот процент, улучшить подачу и точность, потому что на этих покрытиях первые удары слишком важны», – приводит слова Паолини Ubitennis.
Финал в Цинциннати позволил Паолини подняться на одну строчку рейтинга WTA и стать восьмой ракеткой мира, опередив финалистку Уимблдона-2025 американку Аманду Анисимову.
- 20 августа 2025
-
09:38
-
09:26
-
09:26
-
08:31
-
06:22
-
04:18
-
03:19
-
02:52
-
02:29
-
01:49
-
01:34
-
01:17
-
00:49
-
00:28
-
00:17
-
00:03
- 19 августа 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:07
-
22:55
-
22:48
-
22:29
-
21:54
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
19:25
-
19:19
-
18:55
-
18:26
-
17:56