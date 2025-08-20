Скидки
Паолини — о финале в Цинциннати: сложно всё время играть вторыми подачами против Швёнтек

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась мнением о своей игре после финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в финале которого она уступила польке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 4:6.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Определённо, я могла бы подать лучше. В то же время, когда начинались розыгрыши, я чувствовала себя хорошо. Но сложно всё время играть вторыми подачами против Швёнтек или первыми подачами, которые не слишком быстрые. Цель, конечно, улучшить этот процент, улучшить подачу и точность, потому что на этих покрытиях первые удары слишком важны», – приводит слова Паолини Ubitennis.

Финал в Цинциннати позволил Паолини подняться на одну строчку рейтинга WTA и стать восьмой ракеткой мира, опередив финалистку Уимблдона-2025 американку Аманду Анисимову.

