Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини рассказала, почему решила сняться с микста US Open — 2025

Жасмин Паолини рассказала, почему решила сняться с микста US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, почему она решила не принимать участия в розыгрыше микста на US Open – 2025. На турнире она должна была сыграть с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Я решила сняться после полуфинала в Цинциннати. Я каждую неделю играю в одиночном и парном разряде, и это тяжело. Перелёт ночью и игра утром или днём следующего дня – это слишком. Мне нужно восстановиться. Мне бы хотелось сыграть с Лоренцо Музетти. Это замечательная дисциплина. Но в то же время я должна думать о своём теле и считаю, что лучше отдохнуть день-два, чтобы быть готовой физически и психологически к US Open», – приводит слова Паолини Ubitennis.

В розыгрыше микста US Open – 2025 Жасмин Паолини в паре с Лоренцо Музетти заменила американская теннисистка Кэти Макнелли, уступившие паре Ига Швёнтек/Каспер Рудд в четвертьфинале турнира со счётом 1:4, 2:4.

Материалы по теме
4 россиянки — в 1/2 финала отбора US Open: 21-летняя Прозорова одолела полуфиналистку ТБШ
4 россиянки — в 1/2 финала отбора US Open: 21-летняя Прозорова одолела полуфиналистку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android