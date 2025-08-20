Жасмин Паолини рассказала, почему решила сняться с микста US Open — 2025

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, почему она решила не принимать участия в розыгрыше микста на US Open – 2025. На турнире она должна была сыграть с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Я решила сняться после полуфинала в Цинциннати. Я каждую неделю играю в одиночном и парном разряде, и это тяжело. Перелёт ночью и игра утром или днём следующего дня – это слишком. Мне нужно восстановиться. Мне бы хотелось сыграть с Лоренцо Музетти. Это замечательная дисциплина. Но в то же время я должна думать о своём теле и считаю, что лучше отдохнуть день-два, чтобы быть готовой физически и психологически к US Open», – приводит слова Паолини Ubitennis.

В розыгрыше микста US Open – 2025 Жасмин Паолини в паре с Лоренцо Музетти заменила американская теннисистка Кэти Макнелли, уступившие паре Ига Швёнтек/Каспер Рудд в четвертьфинале турнира со счётом 1:4, 2:4.