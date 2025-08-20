«Не знаю, насколько это имеет значение». Паолини — о восьмом номере посева на US Open

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, как она относится к тому, что станет восьмой сеяной на US Open – 2025. Итальянка поднялась на восьмую строчку рейтинга WTA после финала «тысячника» в Цинциннати, в котором она уступила польке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 4:6.
«Не знаю, была бы разница, если бы я была девятой, зависит от ситуации. Конечно, хорошо быть сеяной, но восьмая ты или девятая – не знаю, насколько это имеет значение. Главная цель – сосредоточиться на своей игре и постараться провести хороший турнир. Я буду готова и подготовлюсь к US Open в ближайшие дни», – приводит слова Паолини Ubitennis.
Соревнования в женской одиночной сетке Открытого чемпионата США пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко.
