Даниэль Коллинз — о любимой собаке: не могу осознать, что он 35-летний мужчина

Даниэль Коллинз с собакой Квинси
57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о своей собаке Квинси, которая часто сопровождает спортсменку на соревнованиях. Как пишет Tennis Channel, собака посетила пресс-конференцию Коллинз на US Open — 2025.

«Я взяла его, когда ему было восемь недель. Ему сейчас пять с половиной лет, и он всё ещё мой малыш. Не верю, когда люди говорят, что в собачьих годах один засчитывается за семь лет. Я не могу осознать, что он 35-летний мужчина. Это неправда, и я не верю в это! Квинси — достойный джентльмен. Он благородный, так, пожалуйста, его и называйте.

Должна сказать, что US Open точно побаловал его. Ему подарили чудесный шарф, он получил миску. Он ест лосось с бататом, шеф-повара готовят ему вкусные блюда. Сегодня у него были бекон с яйцами на завтрак. Вечером, наверное, будут морепродукты с мясом?» — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

Американцы Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон заменили итальянца Янника Синнера и чешку Катержину Синякову в микст-соревнованиях в Нью-Йорке. В 1/4 финала они обыграли пару соотечественников Бена Шелтона и Тэйлор Таунсенд.

