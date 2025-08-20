Скидки
Теннис Новости

«У тебя есть 60 секунд». Макнелли рассказала, как приняла решение играть в миксте US Open

«У тебя есть 60 секунд». Макнелли рассказала, как приняла решение играть в миксте US Open
103-я ракетка мира американская теннисистка Кэти Макнелли рассказала, как ей поступило предложение сыграть в миксте US Open – 2025 c итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Музетти должен был играть турнир с соотечественницей Жасмин Паолини, но из-за сложного графика игр Паолини решила сняться с микста накануне старта турнира.

«В воскресенье я была дома в Цинциннати. Мой агент позвонил и сказал: «У тебя есть 60 секунд, чтобы сказать, хочешь ли ты сыграть с Лоренцо Музетти на US Open». Я такая: «Эээ… да», – сказала Макнелли в интервью на корте после победы в первом круге микста US Open.

Пара Лоренцо Музети/Кэти Макнелли завершила свой путь в миксте US Open – 2025, уступив в четвертьфинальном матче турнира польско-норвежскому дуэту Ига Швёнтек/Каспер Рууд (1:4, 2:4).

