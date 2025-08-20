Скидки
Теннис

«Мы были к этому готовы». Коллинз высказалась о попадании в основу микста US Open — 2025

Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон
Комментарии

57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала попадание в основную сетку соревнований в миксте на Открытом чемпионате США — 2025. Там она выступает в паре с соотечественником Кристианом Харрисоном. Пара пришла на замену итальянцу Яннику Синнеру, который заболел, и чешке Катержине Синяковой.

«Мы предсказали, что попадём (в основу). Обсуждали, что если кто-то снимется, то мы точно попадём. Были к этому готовы. Кристиан сказал мне это дважды, и я это не смогла осознать (смеётся), — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

В 1/4 финала Коллинз и Харрисон обыграли пару соотечественников Бена Шелтона и Тэйлор Таунсенд.

US Open — микст. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 00:20 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
4 		5 7
1 		4 2
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Таунсенд Б. Шелтон
Сетка US Open - 2025 в миксте
Даниэль Коллинз — о любимой собаке: не могу осознать, что он 35-летний мужчина
