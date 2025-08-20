Даниэль Коллинз похвалила организаторов US Open за бесплатные билеты на турнир в миксте

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала решение организаторов US Open — 2025 сделать бесплатный проход на соревнования в миксте. Она считает, что эта идея положительно скажется на теннисе.

«Какая классная концепция. Когда мы сегодня пришли сюда, несколько друзей сказали: «Мы попробуем прийти на ваш матч». Я спросила свою команду: «Нужно ли нам покупать билеты?» Мне сказали, что вход свободный и что люди могут приходить и смотреть теннис бесплатно. Это лучшая идея. Сколько турниров предлагают такое для болельщиков? Такой уровень гостеприимства — здорово для нашего спорта. Я просто в восторге», — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

Американцы Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон заменили итальянца Янника Синнера и чешку Катержину Синякову в микст-соревнованиях в Нью-Йорке. В 1/4 финала они обыграли пару соотечественников Бена Шелтона и Тэйлор Таунсенд.