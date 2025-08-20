Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Коллинз похвалила организаторов US Open за бесплатные билеты на турнир в миксте

Даниэль Коллинз похвалила организаторов US Open за бесплатные билеты на турнир в миксте
Даниэль Коллинз
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала решение организаторов US Open — 2025 сделать бесплатный проход на соревнования в миксте. Она считает, что эта идея положительно скажется на теннисе.

«Какая классная концепция. Когда мы сегодня пришли сюда, несколько друзей сказали: «Мы попробуем прийти на ваш матч». Я спросила свою команду: «Нужно ли нам покупать билеты?» Мне сказали, что вход свободный и что люди могут приходить и смотреть теннис бесплатно. Это лучшая идея. Сколько турниров предлагают такое для болельщиков? Такой уровень гостеприимства — здорово для нашего спорта. Я просто в восторге», — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

Американцы Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон заменили итальянца Янника Синнера и чешку Катержину Синякову в микст-соревнованиях в Нью-Йорке. В 1/4 финала они обыграли пару соотечественников Бена Шелтона и Тэйлор Таунсенд.

Материалы по теме
Даниэль Коллинз — о любимой собаке: не могу осознать, что он 35-летний мужчина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android