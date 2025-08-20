Швёнтек — о миксте US Open с Руудом: у нас хорошая коммуникация на корте

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему матчи в миксте на US Open воспринимает совсем иначе, чем во время важных одиночных турниров. Швёнтек принимает участие в розыгрыше микста US Open, играя в паре с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

– Этим летом ты играла в финале Уимблдона. Ты не так часто выступаешь в миксте. Что более волнительно: выходить на корт в миксте сегодня или выходить на корт в финале Уимблдона?

– Простите, но выходить на Центральный корт в финале Уимблдона — это совсем другое. Конечно, это важный турнир, важнейшее событие года, но финал Уимблдона — нечто особенное.

Здесь, думаю, самое главное — получать удовольствие и поддерживать хорошее настроение в команде. Это очень многое даёт. Когда я играла парные матчи в юниорах, всё строилось больше на взаимоотношениях, а не столько на теннисе. Думаю, даже несмотря на то, что мы никогда раньше не играли вместе, у нас хорошая коммуникация на корте. Мы чувствуем, когда, например, я должна оставить 80% корта Касперу, чтобы он сыграл своим форхендом, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча 1/4 финала микста US Open.

Каспер Рууд и Ига Швёнтек вышли в полуфинал микста US Open – 2025, где сыграют с американо-британским дуэтом Джессика Пегула/Джек Дрейпер.