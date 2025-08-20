«Почему бы и нет?» Рууд — об участии в миксте топ-игроков на ТБШ

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, как он относится к идее проведения микста с участием топ-игроков на остальных турнирах серии «Большого шлема», помимо US Open. В миксте Открытого чемпионата США Рууд играет в паре с полькой Игой Швёнтек.

– Как думаешь, если бы другие турниры «Большого шлема» использовали такой формат, больше топ-игроков в одиночке стали бы участвовать в миксте?

– Мы всё равно тренируемся, так почему бы и нет? Можно почувствовать корт, зрителей, мячи — это весело. Это не самая тяжёлая физическая нагрузка. Например, Ига закончила матч вчера поздно вечером в Цинциннати, она в хорошей форме и уже снова на корте. Думаю, это хорошо для болельщиков, а нам просто приятно проводить время в игре. Я бы с радостью участвовал и дальше, посмотрим, что будет в будущем, – сказал Рууд в интервью на корте после четвертьфинального матча турнира.

В полуфинале турнира Каспер Рууд и Ига Швёнтек сыграют с американо-британским дуэтом Джессика Пегула/Джек Дрейпер.