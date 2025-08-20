Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме
Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ в матче второго круга турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Счёт — 3:6, 2:6.
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
20 августа 2025, среда. 02:50 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
76
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Циципас реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.
Циципас был первым сеяным на турнире. Бу Юньчаокэтэ в 1/8 финала сыграет с аргентинским теннисистом Мариано Навоне, который был сильнее представителя США Маркоса Мирона.
