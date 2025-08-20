«Трудно смотреть». Испанский журналист высказался о результатах Стефаноса Циципаса

Испанский журналист Хосе Моргадо прокомментировал поражение 28-й ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Циципас уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 3:6, 2:6.

«Трудно описать форму Циципаса. Трудно смотреть», — написал Моргадо в социальных сетях.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Циципас реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.

В этом сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ).