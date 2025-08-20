«Трудно смотреть». Испанский журналист высказался о результатах Стефаноса Циципаса
Испанский журналист Хосе Моргадо прокомментировал поражение 28-й ракетки мира из Греции Стефаноса Циципаса во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Циципас уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 3:6, 2:6.
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
20 августа 2025, среда. 02:50 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
76
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
«Трудно описать форму Циципаса. Трудно смотреть», — написал Моргадо в социальных сетях.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. За это время Циципас реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.
В этом сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ).
