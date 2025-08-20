Скидки
Чесноков раскритиковал результаты Даниила Медведева на серии американских турниров

Чесноков раскритиковал результаты Даниила Медведева на серии американских турниров
Даниил Медведев
Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков высказался по поводу результатов экс первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на серии американских турниров. Он отметил, что у Медведева случился провал.

«Обычно Медведев хорошо играет на американских турнирах, но то, что он показывал в этом году, — это провал. Трудно сказать, с чем это связано, весь год у него результатов нет. Сейчас тяжело узнать Медведева, раньше он играл очень цепко, грамотно, хорошо подавал, сейчас ничего и близко нет. Посмотрим, как он сыграет на US Open», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Даниил Медведев на минувшем «Мастерсе» в Цинциннати (США) не смог пройти в третий круг, проиграв 82-й ракетке мира Адаму Уолтону из Австралии.

Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
