Швёнтек — о своём состоянии на US Open: не сказала бы, что чувствую сильную усталость

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что не испытывает сильной усталости после финального матча в Цинциннати и перелёта в Нью-Йорк, отметив, что участие в миксте на US Open помогает оставаться в тонусе и получать удовольствие от игры.

«Честно говоря, когда выигрываешь турнир, всё становится гораздо проще, потому что у тебя много положительной энергии и адреналина. Нет, я бы не сказала бы, что чувствую сильную усталость. Думаю, в теле ощущался финал в Цинциннати, потому что, конечно, он всегда чуть более напряжённый. После матча все эмоции выходят и ты это чувствуешь.

Но, если честно, мне кажется, это даже неплохо для восстановления — когда у тебя сразу появляется новая задача. Это не даёт расслабиться или лениться, а держит в тонусе и фокусе на следующем интересном событии. Так что я бы не сказала, что у меня нет энергии. Кроме того, если я привыкла играть одиночку, то в миксте нагрузка меньше. Не нужно так много бегать. Я наслаждаюсь этим», – сказала Швёнтек в интервью после матча первого круга микста US Open.