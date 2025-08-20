Скидки
Рууд — о выступлении со Швёнтек в миксте US Open: я просто запрыгнул в этот поезд

Рууд — о выступлении со Швёнтек в миксте US Open: я просто запрыгнул в этот поезд
Каспер Рууд
Комментарии

Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о выступлении в паре с титулованной польской спортсменкой Игой Швёнтек в миксте на US Open — 2025. В шутливой форме он отреагировал на последние результаты Швёнтек, которая этим летом успела выиграть Уимблдон и турнир в Цинциннати.

«Я был рад объединиться с Игой. Она сейчас на победной волне, так что я просто запрыгнул в этот поезд», — сказал Рууд в интервью на корте.

Тандем Каспера Рууда и Иги Швёнтек вышел в 1/2 финала микста Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 4:1, 4:2 они обыграли Кэти Макнелли (США) и Лоренцо Музетти (Италия).

US Open — микст. 1/4 финала
19 августа 2025, вторник. 20:40 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4
1 		2
         
Кэти Макнелли
США
США
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
Италия
Италия
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти
