Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самый экстремальный график». Швёнтек — о подготовке к миксту US Open

«Самый экстремальный график». Швёнтек — о подготовке к миксту US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как проходил её процесс подготовки к старту микста US Open – 2025, учитывая расписание финального матча турнира в Цинциннати, который прошёл накануне старта микста Открытого чемпионата США.

«Честно говоря, у меня уже был опыт, когда не остаётся времени на празднование. Но это была самая экстремальная ситуация и самый экстремальный график после победы в турнире (улыбается).

Да, я сделала растяжку, ледяную ванну, быстрый душ, медиа. И примерно через полтора часа после матча мы уже отправились в аэропорт. Вот и всё. Всё было довольно быстро. Но я рада, что успела выполнить все медиаобязательства. Это было самое важное (улыбается)», – сказала Швёнтек на пресс-конференции US Open.

Швёнтек принимает участие в миксте US Open – 2025 вместе с норвежским теннисистом Каспером Руудом. В полуфинале турнира польско-норвежская пара сыграет с американо-британским дуэтом Джессика Пегула/Джек Дрейпер.

Материалы по теме
Швёнтек — чемпионка «тысячника» в Цинциннати. Ига снова вторая ракетка мира
Швёнтек — чемпионка «тысячника» в Цинциннати. Ига снова вторая ракетка мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android