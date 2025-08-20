«Самый экстремальный график». Швёнтек — о подготовке к миксту US Open

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как проходил её процесс подготовки к старту микста US Open – 2025, учитывая расписание финального матча турнира в Цинциннати, который прошёл накануне старта микста Открытого чемпионата США.

«Честно говоря, у меня уже был опыт, когда не остаётся времени на празднование. Но это была самая экстремальная ситуация и самый экстремальный график после победы в турнире (улыбается).

Да, я сделала растяжку, ледяную ванну, быстрый душ, медиа. И примерно через полтора часа после матча мы уже отправились в аэропорт. Вот и всё. Всё было довольно быстро. Но я рада, что успела выполнить все медиаобязательства. Это было самое важное (улыбается)», – сказала Швёнтек на пресс-конференции US Open.

Швёнтек принимает участие в миксте US Open – 2025 вместе с норвежским теннисистом Каспером Руудом. В полуфинале турнира польско-норвежская пара сыграет с американо-британским дуэтом Джессика Пегула/Джек Дрейпер.