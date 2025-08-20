Скидки
«Это нечестно». Сара Эррани — о парном турнире на US Open — 2025

Сара Эррани и Андреа Вавассори
Итальянская теннисистка шестикратная победительница ТБШ в парном разряде Сара Эррани высказалась по поводу участия лидеров одиночного разряда в парном турнире US Open — 2025.

Турнир с участием звёзд проходит в этом году перед основными соревнованиями у мужчин и женщин. Решение организаторов о подобном формате вызвало критику у некоторых игроков.

«Это как если бы на Олимпийских играх не разрешили участвовать настоящим прыгунам в высоту, а вместо них заставили прыгать баскетболистов, потому что это «интереснее». Если вы хотите так делать, пожалуйста, но не присуждайте им медали. Невозможно провести турнир по парному разряду «Большого шлема» и не позволить парным игрокам участвовать. Это исключает их из их вида спорта. Это нечестно», — приводит слова Эррани Tennis Channel.

