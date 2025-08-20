Тейлор Фриц — о парном турнире на US Open — 2025: отличный призовой фонд

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в положительном тоне высказался о проведении парного турнира на Открытом чемпионате США — 2025. В этом году формат соревнований изменили.

Турнир проходит за несколько дней до начала основной части — мужского и женского одиночных разрядов. В нём преимущественно принимают участие лидеры мировых рейтингов в индивидуальных соревнованиях.

«Это настоящий турнир «Большого шлема». Отличный призовой фонд. Мы настроены на победу», — приводит слова Фрица Tennis Channel.

Ранее Сара Эррани раскритиковала подобное решение организаторов, отметив, что оно не оставило шансов ведущим парным игрокам на выступление в Нью-Йорке.