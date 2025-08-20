Рууд — об участии в миксте US Open со Швёнтек: наши стили подходят друг другу

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, какие отличительные черты в характере и игре он может отметить у польки Иги Швёнтек, с которой выступает в миксте на US Open.

– Ты давно восхищаешься Игой. Каково это — увидеть её так близко и оказаться с ней по одну сторону сетки? Увидел ли ты в ней что-то новое как в человеке или игроке?

– Прежде всего это её упорство и решимость. Она очень добрый человек, насколько я видел со стороны. Сейчас я узнаю её поближе и видно, что она хочет всего наилучшего для людей вокруг себя.

На корте она очень-очень интенсивная в хорошем смысле. Мне нравятся такие игроки. Думаю, мы оба в детстве равнялись на Рафаэля Надаля. И этот фокус, когда выходишь на корт — ты приходишь, чтобы выполнить работу, чтобы войти в «зону». Она делает это невероятно хорошо.

Мне очень нравится её привычка перед подачей или розыгрышем делать замахи, готовиться к следующему очку. Мужчины так делают не всегда. Я считаю, это классная вещь. Это её особенность, способ собраться перед новым розыгрышем. Раньше я пробовал так делать на тренировках, но в матчах уже не использую.

Это показывает, насколько она сосредоточена и целеустремлённа. Конечно, когда играешь парный матч, это совсем другой теннис. Думаю, в некоторых розыгрышах мы оба немного нервничали, ведь всё-таки есть игрок у сетки.

В целом мы сыграли хорошо. Наши стили подходят друг другу. Сегодня мы провели два отличных матча. С нетерпением ждём следующего. Думаю, завтра немного поработаем на разминке и будем готовы, – сказал Рууд во время пресс-конференции после четвертьфинального матча микста US Open.