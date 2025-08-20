Скидки
«Это двухдневная выставка». Британский теннисист — о парном турнире на US Open — 2025

Четырёхкратный победитель ТБШ в парном разряде и двукратный победитель в миксте британский теннисист Джо Сэлисбери высказался о турнире в парном разряде на US Open — 2025. Он поставил под сомнение решение организаторов пригласить лидеров одиночного разряда в соревнования парников.

«Когда самые известные имена играют в парах, это привлекает больше внимания. Но я не уверен, что это хорошо для парного тенниса, потому что это не настоящий турнир. Это просто двухдневная выставка», — приводит слова Сэлисбери Tennis Channel.

Ранее Сара Эррани также раскритиковала подобное решение, отметив, что оно не оставило шансов ведущим парным игрокам на выступление в Нью-Йорке.

