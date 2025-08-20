«Она всегда сосредоточенная, в наушниках». Дрейпер — о взаимодействии с Пегулой до US Open

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал, как происходило его взаимодействие с американкой Джессикой Пегулой перед участием в миксте US Open – 2025, отметив, что теннисисты похожи своим поведением во время турниров.

— Сколько слов вы успели сказать друг другу до начала подготовки к турниру?

Джек Дрейпер. Четыре.

Джессика Пегула. Максимум. И это было примерно: «Привет».

Джек Дрейпер. Мы оба немного такие. Раньше я её видел, она всегда сосредоточена, в наушниках. Я такой же. Не думаю, что нам нравится общаться с людьми (улыбается). Когда мы на турнирах, я просто вижу, что она в наушниках.

Джессика Пегула. Ты сказал, что я такая как ты…? Он говорит: «Я вижу, что ты всегда в наушниках». Да, я такая, потому что я не хочу ни с кем разговаривать (смеётся).

Джек Дрейпер. Недоступная.